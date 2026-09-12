Хари Кейн с ключово мнение за жегата на Мондиала
Капитанът на Англия не се плаши от времето
Следете всички новини, анализи и коментари за Мнение. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Капитанът на Англия не се плаши от времето
Това каза премиерът на днешното заседание
Голмайстор №1 в историята на „сините“ разкритикува няколко играчи от настоящия отбора
Все пак 60% от българите оценяват годината като добра в личен план
Алжир преживява постоянна ерозия на правата на човека
Аз съм си взела поука от наркотиците, коментира тя
Българите са раздвоени
Какво казаха те
Ето ги и процентите
Какво каза актрисата
Те не одобряват редица от промените и посочват към Велико народно събрание
Възрастни и деца трябва да внимават
Това твърди проф. Ива Христова
Това става ясно от публикуваното днес ново проучване
Предимството на обучението от разстояние е, че всички - родители и учители, се поставихме на мястото на другия, казва Леда...
Колкото и да се променя светът, хората винаги ще търсят отговор на три въпроса: откъде идваме, какво сме и накъде отиваме, каз...
УЕФА не може да ни нарежда, категоричен е президентът на Локо (Пд)
Камата иска от следващия сезон отборите в Испания да са 22
Премиерът с първи коментар в Смолян
Прекратяването на първенството не е морално, обяви пред БНТ президентът на Славия Венцеслав Стефанов