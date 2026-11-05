Левски приема Ягелония и гони победа в Лига Европа

Левски приема тима на ,Ягелония в мач от основната фаза на Лига Европа. Национален стадион "Васил Левски", Срещата започва от 19.45 часа.

Формата на Левски

Общо 5 победи, 3 равенства и 2 загуби в последните 10 срещи. От тях 1 победа и 2 загуби в последните 3 домакинства.

Формата на Ягелония

Общо 5 победи и 5 загуби в последните 10 срещи. От тях 2 победи и 1 загуба в последните 3 гостувания.

Левски е в горната половина на таблицата с 4 точки и сумарно има по-голям точков актив от европейските шампиони Милан (3), Селтик (0) и Олимпик Марсилия (0).

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон, 19. Мехди Мубарик, 8. Марко Груич, 35. Сержиньо, 22. Мазир Сула, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо

Ягелония: 50. Славомир Абрамович, 27. Родриго Консейсао, 3. Душан Стоинович, 44. Апостолос Константопулос, 23. Гилерме Монтоя, 11. Хесус Имаз, 6. Тарас Романчук, 19. Андерс Клинге, 10. Джереми Агбонифо, 7. Кайетан Шмит, 99. Ник Прелец