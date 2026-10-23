Левски с триумф в Чехия и първи успех в Лига Европа

Левски постигна паметна победа с 2:1 над Виктория Пилзен в Чехия в мач от третия кръг на основната фаза на Лига Европа.

В големия герой за българския шампион се превърна Рейналдо, който първо асистира на Евертон Бала за откриващото попадение, а след това сам отбеляза победния гол.

"Сините" изиграха изключително силен мач на стадион "Доосан Арена" и заслужено стигнаха до трите точки. С успеха Левски вече има положителен баланс при гостуванията си в Чехия - една победа и едно равенство.

След три изиграни мача Левски събра 4 точки и заема 17-ото място в класирането на Лига Европа. В следващия кръг, на 5 ноември, българският шампион приема полския Ягелония в София.

Евертон Бала откри резултата в края на първото полувреме след груба грешка в защитата на домакините.

Чехите възстановиха равенството с попадение на Кристоф Кабонго, но само три по-късно Рейналдо отбеляза втори гол за състава воден от Хулио Веласкес, който се оказа и победен.