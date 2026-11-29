Тревожни новини за състоянието на най-тежко пострадалия привърженик на Левски след грозните сцени на стадион „Велодром“ в четвъртък вечер.

За влошаването на състоянието на един от най-известните фенове на "сините" Велислав Велков споделиха привърженици на Левски.

Припомняме, че българинът пострада сериозно по време на безредиците около двубоя на „сините“ от основната фаза на Лига Европа срещу Олимпик Марсилия във Франция.

Според последната информация,ситуацията около здравето на фена става все по-критична:

Той е на командно дишане и с висока температура, пишат в мрежата притеснени фенове на сините.

Велков е член на Сдружение "Сини сърца",

което поиска оставката на почетния консул на България в Марсилия Мирей Мартен, както и на генералния консул в Лион Надя Живкова-Ванева заради липсата на адекватна реакция при нападенията.

Президентът на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов пък обяви вчера, че Велислав Велков е изключително тих и скромен човек, който по никакъв начин не би могъл да провокира подобна агресия.