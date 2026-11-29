Фернандо Муслера обяви решението си да сложи край на професионалната си кариера. 40-годишният вратар на Естудиантес сподели новината след поражението на отбора си с 0:1 от Палмейрас във финала за Копа Либертадорес.



„Има голяма горчивина заради резултата, но и удовлетворение от начина, по който играхме по пътя към днешния мач. Естудиантес дойде в моя дом в Уругвай - на самия стадион, където направих професионалния си дебют. Феновете изпълниха трибуните и ни подкрепяха с всички сили. Трудно ми е да говоря за това в момента, но си тръгвам щастлив, знаейки, че играх до последния възможен ден“, каза Муслера.

Бившият национал на Уругвай разкри също, че вече е уведомил ръководството на Естудиантес за решението си, пише "Гонг".

„Обсъждахме го - досега не го бях потвърждавал официално, но говорих с управата. Благодарих на съотборниците си, на президента на клуба Себастиан Верон и на всички осоло мен“, каза още вратарят.

Роден в Буенос Айрес, но израснал в Уругвай, Муслера започва кариерата си в Монтевидео Уондърърс, където прави професионалния си дебют през 2004 г. Впоследствие играе за Насионал, Лацио и Галатасарай преди да премине в Естудиантес.



Муслера има 137 участия за националния отбор на Уругвай. Той представлява страната си на пет световни първенства и бе част от състава, който печели Копа Америка през 2011 г.