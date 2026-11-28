Легендата на ЦСКА и българския национален отбор Христо Стоичков похвали "армейците" за играта и феновете на отбора за подкрепата в двубоя срещу Трабзонспор от Лигата на конференциите.

"Червените" изиграха силен мач, но загубиха с 1:2 в първия европейски мач на новия стадион "Българска армия", като победното попадение за турския тим падна в добавеното време. След мача Стоичков се срещна с мегазвездата на Трабзонспор Мохамед Салах, който му подари фланелката си и двамата се снимаха за спомен.

"Страхотна атмосфера, благодаря на всички фенове на ЦСКА и на отбора за големите усилия, които положи тази вечер. След мача - хубаво е да видя най-добрия египетски футболист за всички времена", написа Стоичков в официалния си профил в социалната мрежа Instagram.