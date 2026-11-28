Благой Георгиев изрази възмущението си от бруталните сцени на насилие около двубоя между "Олимпик" (Марсилия) и "Левски". Бившият български национал разказа пред bTV за разговорите си с пострадали привърженици, сред които е и негов 70-годишен приятел.

Джизъса постави остри въпроси към френските власти, организаторите на срещата, ръководството на "Левски" и българските институции. Георгиев определи случилото се като опит за убийство и призова за поемане на отговорност.

"Бил съм на милиони мачове по света и Европа, но това е шокиращо. Ужасяващо е това и не може да се случва през XXI век. Всички знаят какво се случва на "Велодром". Имам приятел, който е на 70 години и е бил на мача и е бил ранен. Успях да говоря с много хора. Защо започна този мач? Всичко започна много преди мача. Имаше нападнати фенове на "Левски" в техните хотели.

Човешкият живот не е ли най-ценното? Оставете го този мач. Къде са тези лумпени? Къде са френските стюарди? Къде е полицията? Къде са българските институции?Това е терористичен акт и опит за убийства", категоричен е Благо Георгиев.

"Според мен проблемът е по-голям. Вижте всички размирици в Европа. Ти се притесняваш на отидеш от хотела до стадиона. Качваш се по таксита. Няма как да толерираме всичко това, което се случва.

Ние към това ли се стремим? Към този Европейски съюз ли? Защо никой не се намеси? Пред очите ми е това момче, което защитаваше приятелката си.

В XXI век някакви пришълци са дошли в Европа и определят правилата", ядосан е Джизъса.