Фенове на „Левски“ се върнаха и заявиха: Това беше опит за убийство
Те настояват за тежки санкции срещу френския клуб
Следете всички новини, анализи и коментари по темата Насилието в Марсилия. Събрахме водещите материали и най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Те настояват за тежки санкции срещу френския клуб
Това е разкрил очевидец на баталните сцени
Министерство на външните работи излезе с последни данни за състоянието на българите, които бяха бити...
"Левски" не е можел да прекрати срещата
Боги Жекова оцеля благодарение на Викторио, мъжът е с кръвоизлив в мозъка и фрактура на черепа, напа...
Левскарите следят състоянието на Велислав Велков
Лоран Нунес обяви, че виновните ще отговарят за действията си
Френската прокуратура започна разследване и срещу българските фенове по твърдения за насаждане на ом...
Образувани са две разследвания
Вицепремиерът също призова френските власти за отговори
Повод за изявлението станаха сериозните безредици по трибуните на двубоя между "Бешикташ" и "Апоел Б...
По време на инцидента Петър Джабарски се е намирал в съседния сектор Г
Тази държава ли ще ни дава акъл за върховенството на закона, пита Трифонов
Веднага след последния съдийски сигнал дежурният делегат на европейската футболна централа е описал...
Напрежение между шефовете и феновете на Левски след драмата в Марсилия
Европа е Ад, коментира президентът на Българската федерация по художествена гимнастика
Ангел Джамбазки призова „синята“ агитка да се включи в Българския марш тази вечер
„Фигаро“ описва хаоса на стадиона, а „Паризиен“ разказва за атаката на марсилските запалянковци
Лидерът на ГЕРБ настоя френските власти да понесат отговорност за насилието над българите
Петима привърженици на "Левски" са били откарани в болница след нападението