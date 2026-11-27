Премиерът Румен Радев е разговарял с френския президент Еманюел Макрон за нападението над български граждани преди футболния мач на „Левски“ в Марсилия. Двамата са били единодушни, че агресията и насилието нямат място в Европа.

„Благодаря на президента Макрон за личната ангажираност с този случай, за оказаната от френските власти медицинска помощ на пострадалите, за предприетите мерки за гарантиране на сигурността на българските граждани, а от извършителите да бъде потърсена отговорност“, написа премиерът във фейсбук.

"Стандарт" припомня, че 11 българи пострадаха при жестокото нападение над привържениците на "Левски" на стадион "Велодром" в Марсилия. Петима от тях са били откарани в болница, но по последна информация на българското консулство в Лион нито един наш сънародник не остава в лечебно заведение. След тежката нощ, изпълнена с тревога за съдбата на нападнатите българи, дипломатическата ни мисия продължава да проверява всеки постъпил сигнал. Това съобщи генералният консул на България в Лион Надя Ванева пред Нова телевизия.

"Това, което знаем към момента, е, че са пострадали 11 български граждани, като на шест от тях е оказано съдействие на място и медицинска помощ още на стадиона, а други петима са били откарани в различни болнични заведения на територията на Марсилия. Към момента имаме информация, че в болница няма нито един български гражданин. Пак казваме - към момента", заяви Ванева.

Президентът Илияна Йотова първа реагира, осъждайки нападението над българите още снощи. Йотова призова френските власти да изяснят обстоятелствата около нападенията над български футболни привърженици в Марсилия и да потърсят отговорност от извършителите. Държавният глава настоя и УЕФА да провери как е била гарантирана безопасността на българските фенове на стадиона.