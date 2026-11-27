Единадесет българи са пострадали при жестокото нападение над привържениците на "Левски" на стадион "Велодром" в Марсилия. Петима от тях са били откарани в болница, но по последна информация на българското консулство в Лион нито един наш сънародник не остава в лечебно заведение. След тежката нощ, изпълнена с тревога за съдбата на нападнатите българи, дипломатическата ни мисия продължава да проверява всеки постъпил сигнал. Това съобщи генералният консул на България в Лион Надя Ванева пред Нова телевизия.

Тревога за съдбата на ранените българи

"Това, което знаем към момента, е, че са пострадали 11 български граждани, като на шест от тях е оказано съдействие на място и медицинска помощ още на стадиона, а други петима са били откарани в различни болнични заведения на територията на Марсилия. Към момента имаме информация, че в болница няма нито един български гражданин. Пак казваме - към момента", заяви Ванева.

Особено тревожни са разказите на специалните пратеници на Нова телевизия в Марсилия за тежко пострадал българин с черепно-мозъчна травма, който според тях остава в болница. По думите им медицинската помощ за него се е забавила с повече от 40 минути. Генералният консул обаче уточни, че в дипломатическата ни мисия не е постъпил подобен сигнал.

"Всеки един сигнал се записва - търсят ни както български граждани, които са на място в Марсилия, така и техни близки от България. Всеки един сигнал е бил проверен, нямаме информация за тежко пострадал. Ако някой разполага, моля да се свърже с нас и да ни информира", призова Ванева.

Консулството не е спало цяла нощ

Българските дипломати са били на разположение през цялата нощ на сънародниците ни, преживели кошмара във френския град. Освен за здравословното им състояние консулството се е интересувало и от възможностите им да напуснат Франция и да се приберат в България.

"В постоянен контакт цяла нощ сме с български граждани, които са потърсили нашето съдействие. Лично аз съм разговаряла с всеки един - къде се намира, какво се е случило, какъв вид транспорт предвижда, за да напусне територията на страната. Абсолютно един по един случаите са следени лично от мен и в личен контакт със съответния гражданин", разказа генералният консул.

По последни данни, предоставени от френската полиция, няма задържани български граждани. През нощта консулството е оказало съдействие на група от 19 наши сънародници, един от които е бил задържан по административен ред заради нетрезво състояние. След намесата на дипломатическата ни мисия той е бил освободен и групата би трябвало вече да пътува към България.

София иска отговорност от Франция

България ще изпрати официална дипломатическа нота до Франция с настояване за разследване на нападенията. Премиерът Румен Радев вече разговаря с френския президент Еманюел Макрон, като подчерта, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа. В позиция на Елисейския дворец се посочва, че Макрон категорично осъжда насилието срещу българските привърженици и се ангажира виновните да не останат ненаказани.

"Особено тревожни са обстоятелствата, при които български граждани са подложени на нападения, и то на територията на спортно съоръжение, където сигурността на всички присъстващи следва да бъде гарантирана. Очакваме от компетентните френски власти да изяснят в пълнота обстоятелствата около случилото се, да се установят отговорните лица и да се предприемат необходимите действия в съответствие със закона", заяви Надя Ванева.