Един от двамата пострадали привърженици на Левски след сблъсъка с хулигани на Олимпик Марсилия, сподели подробности за случилото се по улиците на френския град. По неговите думи около 30 фена на днешния съперник на "сините" са ги нападнали с палки и ножове.

Ето какво каза д-р Йордан Трифонов:

"Прибирайки се след вечеря към хотела ни причака огромна група, може би бяха 30 маскирани младежи. Имаше двама с мотоциклети.

Те ни нападнаха. Бяха с палки, показаха, че имат ножове. Причакаха ни. Питаха ни дали сме българи и от кой отбор сме. Бяхме петима човека. Трима тръгнаха да бягат. Мен ме удариха няколко пъти по главата. След това тръгнах да тичам. Те запалиха сигнални ракети. Подгониха ме с двете ракети. Едната я хвърлиха. Аз успях да се измъкна по едни стълби надолу.

Колегата са го свалили на земята, но той е успял да се измъкне, като е казал, че е турист. Разминал се е само с няколко шамара.

Отидох в спешното, защото имах болка в черния дроб под ребрата, където ме бяха ударили.

Полицията дойде и само ми искаше личната карта. Другият пострадал е по-добре от мен. Няма нищо".