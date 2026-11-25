Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес призова футболистите си да излязат с увереност, самочувствие и без излишно напрежение в предстоящото гостуване на Олимпик Марсилия от петия кръг на основната фаза в Лига Европа.

На официалната пресконференция преди двубоя испанският специалист подчерта, че "сините" трябва да останат верни на своя стил на игра и да потърсят победата, въпреки че цялата отговорност за задължителния успех пада върху френския гранд. По думите му най-важният европейски мач за тима вече е минал - победата над Крайова, която върна клуба в групова фаза след дълга пауза, а сега отборът трябва да се наслади на момента.

Веласкес отбеляза, че сблъсъците на подобно равнище са ценен урок за израстването на Левски както на терена, така и като клубна организация. Той изрази гордост от работата и представянето на играчите си от началото на сезона, но акцентира върху нуждата от реализъм с оглед на огромната финансова разлика между двата отбора. Испанецът посочи, че бюджетът на Олимпик Марсилия е 12 до 14 пъти по-голям от този на българския шампион, затова "сините" трябва да подходят със скромност, отговорност и концентрация мач за мач, като се опитат да покажат най-доброто от себе си.

Срещата между Олимпик Марсилия и Левски ще се изиграе в четвъртък от 19:45 часа на стадион "Велодром".