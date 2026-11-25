Звездната селекция на турския гранд Трабзонспор пристигна в София за утрешния сблъсък с ЦСКА от Лигата на конференциите. Двубоят е от 22:00 часа на стадион „Българска армия“.

На Терминал 2 на летище „Васил Левски“ футболистите на Томас Райс бяха посрещнати от множество привърженици, а най-голям интерес очаквано предизвика египетската суперзвезда Мохамед Салах.

Бившият ас на Ливърпул обаче остана дистанциран от чакащите за снимки и автографи фенове. Той премина през летището под засилена охрана и директно се отправи към клубния автобус.

За разлика от него бразилецът Фабиньо отдели време на привържениците и се снима с всеки, който пожела автограф или обща снимка.

Тази вечер Трабзонспор ще проведе официалната си тренировка на стадион „Българска армия“. Заниманието е насрочено за 18:15 часа.