Nova Sport
09:45 Мелбърн Виктори – Виетел, Шампионска лига на Азия 2
12:00 Гамба Осака – Порт, Елитна Шампионска лига на Азия
18:00 Ал Файсали - Ал Раян, Шампионска лига на Азия 2
20:15 Ал Таавон - Ал Нахда, Шампионска лига на Азия 2
Diema Sport 3
12:00 Кашима Антлърс – Джеонбук, Елитна Шампионска лига на Азия
15:45 Насаф - Ал Халдия, Шампионска лига на Азия 2
22:00 Сток Сити – Милуол, Чемпиъншип
Diema Sport 2
18:00 Ал Файзали - Ал Раян, Шампионска лига на Азия 2
20:15 Ал Тавун - Ал Нахда, Шампионска лига на Азия 2
bTV Action
19:45 Сабах – Барселона, Шампионска лига
22:00 Спортинг Лисабон - Манчестър Юнайтед, Шампионска лига
RING
19:45 Славия Прага – Виляреал, Шампионска лига
22:00 ПСЖ – Рома, Шампионска лига