Байерн - Арсенал е дербито на вечерта в ШЛ ПРОГРАМАТА

Поредна порция футболни сблъсъци от тежка категория предлага програмата на Шампионската лига за сряда вечер. Безспорно с най-голям интерес е очакван мачът между първенците на Германия и Англия.

От 22 часа на "Алианц Арена" Байерн приема Арсенал (пряко по bTV Action) с традиционно успешна домакинска статистика срещу този съперник. Арсенал има само 1 победа в последните си 7 гостувания там, като е загубил 5 от тях (включително последния си мач с 0:1 през пролетта на 2024 г.).

С повишено внимание ще бъде и мачът на Реал Мадрид срещу РБ Лайпциг (от 22 ч. по Ring.bg).

ПРОГРАМАТА ЗА ВЕЧЕРТА

19:45 ч. Комо - Манчестър Юнайтед (по bTV Action)

19:45 ч. Лил - Галатасарай (по Ring.bg)

22:00 ч. Байерн Мюнхен - Арсенал (по bTV Action)

22:00 ч. Реал Мадрид - РБ Лайпциг (по Ring.bg)

22:00 ч. Интер Милано - Шахтьор Донецк

22:00 ч. Астън Вила - Викинг

22:00 ч. Бетис - Фейенорд

22:00 ч. Спортинг Лисабон - ЛАСК Линц

22:00 ч. Брюж - Ланс