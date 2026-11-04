Горещи страсти на Балканите с Реал М и Ливърпул ПРОГРАМАТА

Шампионска лига продължава с нова порция от девет страхотни дуела, четири от които ще бъдат в родния ефир.
Две от любопитните срещи в програмата идват от нашия регион, където ще гостуват два от най-успешните клубове на континента - Реал (Мадрид) и Ливърпул.
Кралете на Европа гостуват в Атина, където ще се изправят срещу местния шампион АЕК, отстранил Левски от турнира преди само два месеца.
По същото време в мач от ранната програма ще има и доста горещи страсти в Истанбул, където местният Фенербахче посреща Ливърпул.
Мърсисайдци нямат най-успешната история, когато гостуват край Босфора, губейки и шестте си гостувания на турци в града, в който по ирония на съдбата този клуб изигра може би най-великия си мач, но пък тогава опонентът беше италиански.
Ето и цялата програма за вечерта:
19:45 АЕК Атина - Реал Мадрид по bTV Action
19:45 Фенербахче - Ливърпул по РИНГ
22:00 Борусия Дортмунд - Бетис
22:00 Порто - Наполи
22:00 ПСВ Айндховен - Клуб Брюж
22:00 РБ Лайпциг - Манчестър Сити по bTV Action
22:00 Ланс - Комо
22:00 Славия Прага - Арсенал по РИНГ
22:00 Викинг - Сабах