Горещи страсти на Балканите с Реал М и Ливърпул ПРОГРАМАТА

Шампионска лига продължава с нова порция от девет страхотни дуела, четири от които ще бъдат в родния ефир.

Две от любопитните срещи в програмата идват от нашия регион, където ще гостуват два от най-успешните клубове на континента - Реал (Мадрид) и Ливърпул.

Кралете на Европа гостуват в Атина, където ще се изправят срещу местния шампион АЕК, отстранил Левски от турнира преди само два месеца.

По същото време в мач от ранната програма ще има и доста горещи страсти в Истанбул, където местният Фенербахче посреща Ливърпул.

Мърсисайдци нямат най-успешната история, когато гостуват край Босфора, губейки и шестте си гостувания на турци в града, в който по ирония на съдбата този клуб изигра може би най-великия си мач, но пък тогава опонентът беше италиански.

Ето и цялата програма за вечерта:

19:45 АЕК Атина - Реал Мадрид по bTV Action

19:45 Фенербахче - Ливърпул по РИНГ

22:00 Борусия Дортмунд - Бетис

22:00 Порто - Наполи

22:00 ПСВ Айндховен - Клуб Брюж

22:00 РБ Лайпциг - Манчестър Сити по bTV Action

22:00 Ланс - Комо

22:00 Славия Прага - Арсенал по РИНГ

22:00 Викинг - Сабах