Нови битки в Шампионска лига ПРОГРАМАТА

Nova Sport
10:45 Мелбърн Виктори - ФК Сеул, Шампионска лига на Азия 2
13:00 Кашива Рейсол – Порт, Елитна Шампионска лига на Азия
16:45 Насаф - Ал Вахда, Шампионска лига на Азия 2
19:00 Ал Таавон - Ал Раян, Шампионска лига на Азия 2
21:15 Ал Файзали - Ал Нахда, Шампионска лига на Азия 2
Diema Sport 3
13:00 Висел Кобе - Джонбук Моторс, Елитна Шампионска лига на Азия
MAX Sport 3
15:00 Рома - Реал Мадрид, Младежка Шампионска лига
Diema Sport
19:00 Ботев Пловдив - Ботев Враца, Bethub Pro Cup, четвъртфинал
bTV Action
19:45 ЛАСК Линц – Ливърпул, Шампионска лига
22:00 Манчестър Сити – ПСЖ, Шампионска лига
RING
19:45 Фейенорд – Комо, Шампионска лига
22:00 Рома - Реал Мадрид, Шампионска лига
Diema Sport 2
22:00 Линкълн - Уест Хем, Чемпиъншип
MAX Sport 4
01:00 Атлетико Минейро - Монтевидео Сити Торке, Копа Судамерикана
03:30 Флуминензе – Палмейрас, Копа Либертадорес