Спорт

Нови битки в Шампионска лига ПРОГРАМАТА

Ето какво можем да гледаме днес

Нови битки в Шампионска лига ПРОГРАМАТА
14 окт 26 | 15:55
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Влади Кирилов

Nova Sport

10:45 Мелбърн Виктори - ФК Сеул, Шампионска лига на Азия 2

13:00 Кашива Рейсол – Порт, Елитна Шампионска лига на Азия

16:45 Насаф - Ал Вахда, Шампионска лига на Азия 2

19:00 Ал Таавон - Ал Раян, Шампионска лига на Азия 2

21:15 Ал Файзали - Ал Нахда, Шампионска лига на Азия 2

Diema Sport 3

13:00 Висел Кобе - Джонбук Моторс, Елитна Шампионска лига на Азия

MAX Sport 3

15:00 Рома - Реал Мадрид, Младежка Шампионска лига

Diema Sport

19:00 Ботев Пловдив - Ботев Враца, Bethub Pro Cup, четвъртфинал

bTV Action

19:45 ЛАСК Линц – Ливърпул, Шампионска лига

22:00 Манчестър Сити – ПСЖ, Шампионска лига

RING

19:45 Фейенорд – Комо, Шампионска лига

22:00 Рома - Реал Мадрид, Шампионска лига

Diema Sport 2

22:00 Линкълн - Уест Хем, Чемпиъншип

MAX Sport 4

01:00 Атлетико Минейро - Монтевидео Сити Торке, Копа Судамерикана

03:30 Флуминензе – Палмейрас, Копа Либертадорес

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Автор Влади Кирилов

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