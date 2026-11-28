Един от големите френски футболни агенти Жереми Буи даде ексклузивно интервю пред Sportal.bg след жестокото нападение от феновете на Марсилия над привържениците на Левски.

Футболният мениджър има огромен опит, като е направил ключови сделки. Една от най-големите е трансферът на бившия аржентински национал Дарио Бенедето в Олимпик Марсилия след фамозен сезон в Бока Хуниорс. Интересен факт е, че Жереми Буи е агентът, довел легендарния нападател на Лудогорец - Клаудиу Кешерю.

"Срам, шокиращо! Такава бе ситуацията на стадиона. Харесвам българския футбол. Следя първенството, отборите и доста пъти съм идвал в София и България.



Много съм шокиран от видяното

Моето мнение се споделя от милиони френски граждани. Чувстваме се засрамени и шокирани. Български семейства да бъдат атакувани. Хората говорят за насилие на стадионите между фенове и ултраси. Това не беше обикновена битка между хулигани. Това бяха жестоки хора, които атакуваха семейства - жени и деца, които бяха дошли да посетят града и да подкрепят своя любим отбор.

Цялата държава е шокирана

Има само един град от цялата страна, който се защитава, това е Марсилия. Марсилия е специфичен град с много специфична история. Не е много обща с френската история. Марсилия се приема за независима територия със собствени правила. Това са години на неконтролирана имиграция. Това е основната част от населението на Марсилия. Това не са френски граждани.

Това са хора, които са от Африка. Българските граждани бяха потърпевши от насилието в града. Важно е да се знае, че за нас френските граждани е същото, когато отидем в Марсилия. Ако аз отида със семейството си там, също се чувствам в опасност.

Марсилия е Чикаго

Хората в Марсилия те нападат така, както се е случвало в Чикаго през миналия век.



Футболният клуб не може да бъде винен, защото няма контрол над това. Насилието по стадионите се случва по целия свят. В Европа, в Южна Америка. Тези неща се случват, но тогава идва полицията. Олимпик Марсилия няма контрол над полицията. Тук поставям вината. Тук виня частната фирма, която охранява в стадиона. Виня френското правителство и френската полиция, която не бе готова да се изправи срещу това. В нормален свят, когато това се случи, след само една минута трябва да имаш 200 полицаи, които да тичат към стадиона и да сложат край на това. Как е възможно 10-15 минути български граждани да бъдат атакувани и да не получат подкрепа от полицията. Това не е вина на Олимпик Марсилия, а на системата им за сигурност.

Франция не е сигурна държава

Това, което се случи в Марсилия, е точен пример. Важно е да се мисли глобално над ситуацията. Това е проблем на сигурността и е в резултат на имиграцията. Това е основна тема във Франция и срещаме силен натиск, за да си върнем отново страната. Идват президентски избори, хората трябва да разберат, че трябва да си върнем контрола над държавата.



Сега говорим за проблемите след Марсилия - Левски, но трябва да си спомним преди години на финала на Шампионската лига в Париж между Реал Мадрид и Ливърпул, когато хората след мача бяха ограбвани. Бяха им откраднати телефони, портфейли, часовници и други ценни вещи. Това е глобална тема и проблем. Когато видяхте празненствата, след като ПСЖ спечели Шампионската лига, стана гражданска война. Това не е футболен проблем, а това национален проблем.

Това е заради имиграцията.

Обичам Олимпик Марсилия. Имам страхотна връзка с този клуб, но ако засиви от мен, щях да накажа отбора за две години да няма право да играе в европейските турнири. Тези хора трябва да разберат какво са направили. Беше възможно да видим смъртен случай. Не трябва да мислим за футбол, а за животите на хората. Трябва да получат дълго наказание.



Аз съм голям фен на Източна Европа. Пътувал съм навсякъде в тази част. Аз обичам начина, по който пазите своята история и държите на нея. Вие защитавате своите семейства и идентичност. Западна Европа е перфектен пример какво е грешно и какво никога не трябва да се случва и допуска при вас. Пазете своите граници и своите хора", заяви футболният агент.