Министерство на външните работи излезе с последни данни за състоянието на българите, които бяха бити на стадион "Велодром" в Марсилия преди футболния мач на "Левски" с "Олимпик".

Във връзка с постъпилите сигнали и възникналите въпроси относно консулското съдействие след инцидентите в Марсилия Министерството на външните работи предоставя актуална информация:

По първоначални данни на френските болнични и полицейски власти при инцидентите преди футболната среща между „Олимпик Марсилия“ и „Левски София“ са пострадали 11 български граждани. Шестима са транспортирани до болнични заведения, а останалите са получили медицинска помощ на място. По последна информация няма данни за тежко пострадали наши сънародници. Състоянието на гражданите, потърсили медицинска помощ, продължава да се проследява.

Генералното консулство на Република България в Лион следи случая от самото начало и поддържа контакт с компетентните френски институции. През нощта на дежурния телефон са постъпили обаждания и сигнали от пострадали български граждани и техни близки. На потърсилите консулството е оказано съдействие съобразно конкретния случай и наличната информация.

След получаване на официална информация по-рано днес, че в болница в Марсилия все още се намират български граждани, представител на консулската служба замина за града, за да ги посети на място и да се запознае с актуалното им състояние. От проведените срещи и разговори с българските граждани, както и с лекуващите им лекари, е потвърдена информацията, че към настоящия момент всички наши сънародници, настанени в лечебното заведение, са в стабилно състояние и без опасност за живота. От болницата са проведени всички необходими изследвания, като част от пациентите остават за наблюдение и проследяване на тяхното състояние.

На място са също почетният консул на България в Марсилия и полицейското аташе на България в Париж. Поставен е и въпросът за прибирането на пострадалите в България. МВнР и консулската служба са в контакт с тях и обсъждат възможностите за съдействие в рамките на своите правомощия.