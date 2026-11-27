Когато купуваме нова пералня, хладилник или телевизор, рядко се замисляме какво се случва със стария уред и кой плаща за неговото събиране и рециклиране. Зад тази на пръв поглед обикновена услуга обаче се крие цяла индустрия, в която се въртят значителни средства, а начинът на тяхното събиране и разпределяне вече предизвика намесата на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

На 19 ноември антимонополният регулатор обяви резултатите от мащабен секторен анализ и препоръча спешна реформа на системата за управление на отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Поводът е сериозен: постъпил сигнал за едновременно увеличение между осем и десет пъти на възнагражденията, събирани от организациите по оползотворяване.

Така зад думата "екотакса" се оказва не просто екологично задължение, а въпрос за конкуренцията, прозрачността и крайната цена, която може да плати потребителят.

Две такси, една голяма неяснота

Първата важна подробност е, че под общото название "екотакса" често се смесват два различни вида плащания.

Производителите и вносителите на електроуреди са длъжни да организират разделното събиране и последващото оползотворяване на отпадъците, които ще се образуват след употребата на техните продукти. Те могат да изпълнят това задължение чрез договор с организация по оползотворяване, чрез собствена система или чрез заплащане на държавна продуктова такса към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Държавната продуктова такса е нормативно определена. Възнаграждението на организациите по оползотворяване обаче се договаря между тях и фирмите, които пускат уредите на пазара.

Именно при втория вид плащания се появява големият проблем. През лятото на 2025 г. организациите по оползотворяване увеличават рязко възнагражденията си. В сигнала, по който КЗК започва анализа, се твърди за поскъпване между осем и десет пъти. В някои случаи увеличенията достигат и повече.

Това са разходи за производителите и вносителите, а не отделна такса, която всеки купувач задължително плаща на касата. Но когато разходите за пускане на един продукт на пазара се увеличат, бизнесът може да ги прехвърли в крайната цена. Така спорът за рециклирането стига и до семейния бюджет.

КЗК видя системни проблеми

Анализът на КЗК обхваща периода от 2018 г. досега. За него регулаторът е изпратил над 80 въпросника до участници на пазара, институции и браншови организации. Проучени са и причините за същественото увеличение на възнагражденията през периода май - септември 2025 г.

Изводът е, че проблемът не се изчерпва с високите цени. Комисията открива системни слабости в целия модел - затруднено проследяване на отпадъците, недостатъчно данни за проверката на разходите и неяснота какви услуги действително се предоставят срещу събираните средства.

Ограниченият брой организации и високите бариери пред навлизането на нови участници също стесняват избора на бизнеса.

Затова КЗК препоръчва шест мерки за реформа. Сред тях са по-ефективен контрол по цялата верига, дигитална проследимост на отпадъците, публична отчетност на организациите и по-голяма прозрачност за движението на средствата.

Една от най-съществените идеи е въвеждането на общ финансов механизъм, при който средствата се събират и разпределят централизирано, а организациите получават финансиране според реално извършената работа и независимо проверените резултати.

Това не означава непременно създаване на една държавна организация, която да монополизира целия процес. Предложеният от КЗК хибриден модел предвижда общо управление на финансовия ресурс, но запазване на конкуренцията между изпълнителите.

Намалиха таксите, но съдът спря промените

Междувременно държавата също предприе действия. На 3 септември 2026 г. Министерският съвет прие промени, с които намали продуктовите такси за електрическо и електронно оборудване. Новите ставки бяха обнародвани на 8 септември.

Решението обаче не остана безспорно. Четири организации от сектора оспориха промените пред Върховния административен съд. На 6 октомври тричленен състав на ВАС спря действието на новата таблица с таксите до окончателното произнасяне по законосъобразността ѝ.

Така намалените ставки не могат да се прилагат, докато действието на промените е спряно. Основното дело е насрочено за 10 февруари 2027 г., а определението за временното спиране е предмет и на обжалване пред петчленен състав.

Получава се парадокс: правителството се опитва да облекчи бизнеса с по-ниски държавни такси, но съдебният спор оставя реформата в изчакване. Междувременно въпросът за договорните възнаграждения към организациите по оползотворяване остава отделен и не се решава автоматично с промяната на държавните ставки.

Кой контролира парите за рециклиране?

Големият въпрос вече не е само колко струва обработката на един стар хладилник или пералня. Важно е как се доказва, че събраните средства действително отиват за събиране, транспортиране, третиране и рециклиране на отпадъците.

КЗК настоява за по-ясна отчетност, проверими резултати и проследяване на отпадъците по цялата верига. Защото екологичното задължение има смисъл само ако срещу платените пари действително се извършва работа, а не ако средствата просто преминават през сложна система от договори и организации.

За потребителя това означава нещо съвсем конкретно. Когато избира нов уред, той не вижда цялата сметка зад неговото производство и пускане на пазара. Но разходите за изпълнение на екологичните изисквания могат да окажат влияние върху цената.

Затова и въпросът за екотаксите не е само спор между държавата, бизнеса и рециклиращите компании. Той засяга всеки, който купува електроуред, и всеки, който очаква старият му хладилник или пералня да не се превърнат в поредния незаконно изхвърлен отпадък.

Голямата задача пред държавата е да гарантира, че парите за рециклиране действително стигат до рециклирането. И че потребителят няма да плаща все по-скъпо за система, чиято работа остава трудно проследима.