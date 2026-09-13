Тотален провал при търсенето на нов шеф на Върховния административен съд
Георги Чолаков, чийто мандат изтече през ноември, остава на поста като изпълняващ функциите
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Георги Чолаков, чийто мандат изтече през ноември, остава на поста като изпълняващ функциите
В момента начело на съда е досегашният председател на ВАС Георги Чолаков
При първия опит процедурата се провали, защото за четири поредни седмици не бе издигната нито една кандидатура
При първия опит процедурата се провали, защото за четири поредни седмици не бе издигната нито една кандидатура
АИКБ внесе в началото на ноември жалба с искане за отмяна на постановлението на кабинета
Остана само още една възможност и тя е на последната дата – 14 ноември
Противоречивата съдебна практика налага да бъде дадено тълкувателно решение на въпроса
Става дума за жалба, подадена срещу Милена Славова от две физически лица и Младежката ЛГБТ организация “Действие“
Стефан Банков беше отстранен през 2021 г.
Предишното правителство затвори теца с мотив, че не отговаря на екологичните изисквания
Върховните съдии са се произнесли по три жалби на дружеството
Делото е образувано по жалба на гражданин поставен при пристигането си в България под 14-дневна карантина, който не могъл да се върне на работа във Ве...
Върховният административен съд отказа да се произнесе по жалбата, подадена от БСП
Загубилият кандидат Евгени Георгиев обжалва избора на съдия Алексей Трифонов...
Бургас. „Топлофикация Бургас" спечели дело срещу ДКЕВР за неправомерно наложени изкупни цени на елeктрическата енергия от комбинирано производство. Ц...
София. Президентът на България Росен Плевнелиев присъства на тържествената церемония, с която бе отбелязан стогодишният юбилей на Върховния администра...