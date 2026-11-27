Нови разкрития за блудствата в София направи вътрешният министър Иван Демерджиев пред депутатите в пленарна зала. В хода на разследването на случая със събирането за Хелоуин в апартамент в столичния квартал „Западен парк“ е установено още едно пострадало момиче. Към момента има данни за четири престъпления, извършени на различни дати, в които са участвали лица, присъствали на събирането, съобщи Демерджиев по време на парламентарния контрол на 27 ноември.

В хода на разследването са установени общо 15 души, присъствали в жилището. Министърът не изключи възможността да бъдат разкрити и други подобни случаи, за които до момента в полицията не са постъпвали сигнали.

„Напълно е възможно да се стигне до разкриването и на други подобни случаи“, посочи Демерджиев.

По думите му при събирането на доказателства разследващите установяват и други деяния, за които органите на реда не са били уведомявани.

На 25 ноември е привлечено като обвиняем още едно лице, като срокът на задържането му е продължен до 72 часа.

В изпълнение на указанията на наблюдаващия прокурор служителите на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) продължават активно да работят по документирането на всички престъпления, включително по установяването на видеозаписите и участниците в тях.

По думите на министъра дирекция „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) е предприела действия за събирането и изследването на видеоклиповете, както и за премахването им от интернет пространството.

Три сигнала за нарушаване на нощната тишина

Демерджиев представи и хронологията на действията на полицията в нощта на събирането.

На 1 ноември 2026 г. в 00:57 ч. на Единния европейски номер за спешни повиквания 112 е постъпил сигнал за нарушаване на нощната тишина в столичния квартал „Западен парк“.

Към този момент не е имало свободен полицейски екип, който да реагира своевременно. Районът е бил обслужван от четири полицейски екипа, всеки от които е бил ангажиран на местопроизшествие.

В 01:14 ч. и в 01:40 ч. са получени още два сигнала за нарушаване на нощната тишина от същия адрес. Първият освободил се полицейски екип е бил насочен към жилището и е пристигнал в 03:06 ч.

По данни на патрула служителите са стигнали до входната врата на жилището, която им е била отворена от момче и момиче. Полицаите не са установили шум или видими нарушения на обществения ред.

Хронология на разследването

На 17 ноември 2026 г. в Първо районно управление на СДВР е постъпила оперативна информация за извършени блудствени действия с непълнолетно момиче, по която е заведена преписка.

На следващия ден, 18 ноември, по лично разпореждане на директора преписката е докладвана в Столичната дирекция на вътрешните работи, където е продължила работата по случая.

Установени са достатъчно данни за образуване на досъдебно производство по неотложност. Работата по него е започнала незабавно с разпит на свидетел още на 18 ноември.

В рамките на 24 часа са установени и доведени за разпит седем души. След проведените разпити и беседи са установени трима непълнолетни, за които са събрани данни, че са участвали в блудствените действия.

Събраните доказателства са докладвани незабавно на Софийската районна прокуратура за преобразуване на досъдебното производство в следствено дело. Предвид възрастта на предполагаемите извършители разследването е възложено на следовател.

На 20 ноември тримата непълнолетни са задържани от служители на СДВР и са предадени на Следствения отдел към Софийската градска прокуратура. На тримата са повдигнати обвинения и са наложени мерки за неотклонение „задържане под стража“, които впоследствие са потвърдени от съда, съобщи министърът.

Две проверки на действията на полицейските служители

Във връзка с действията на полицейските служители, посетили адреса след сигналите за нарушаване на нощната тишина, директорът на СДВР е разпоредил щателна проверка. В рамките на проверката трябва да бъдат изяснени както времето за реакция на подадените сигнали, така и конкретните действия на служителите на място.

Демерджиев съобщи, че лично е разпоредил да бъде проверено дали е имало възможност друг патрул да бъде пренасочен по-рано към адреса. Ако такава възможност е съществувала, трябва да бъде установено кой носи отговорност за това, че не са предприети подобни действия.

Министърът настоя да бъде изяснено и какво точно са предприели полицейските служители при посещението си на адреса, тъй като към момента има противоречиви версии.

Според полицейските служители те са стигнали до входната врата, която им е била отворена от момче и момиче. Част от непълнолетните обаче твърдят, че полицаите са влизали в жилището, но не са установили подобни действия.

Има противоречия и по отношение на броя на полицейските служители, посетили адреса. По данни на МВР патрулът е бил съставен от двама полицаи, докато част от непълнолетните твърдят друго.

Демерджиев заяви, че при установяване на пропуски или нарушения незабавно ще бъде потърсена отговорност от служителите, които не са изпълнили задълженията си или са ги изпълнили формално, без да положат необходимата грижа.

Паралелна проверка се извършва и от дирекция „Вътрешна сигурност“, която е пряко подчинена на министъра. Резултатите от нея ще бъдат докладвани лично на Демерджиев.

Министърът уточни, че за допълнителна информация по разследването следва да се отправят въпроси към компетентната прокуратура с оглед на разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

„Ние продължаваме работата обаче“, заяви Демерджиев, като подчерта, че целта е да бъде установено дали има и други подобни деяния, или констатираните до момента случаи изчерпват тези прояви.

Специализирана полицейска операция в цялата страна

Министърът съобщи още, че на територията на цялата страна се провежда специализирана полицейска операция, която ще продължи и през следващия период.

Тя е насочена към присъствието на непълнолетни в питейни заведения, противоправните прояви на непълнолетни, нарушенията в районите на училищата, както и разпространението на наркотични вещества в тези райони.

МВР подготвя и допълнителни инициативи, насочени към противодействие на различните форми на агресия, проявявана от непълнолетни.

„Съвсем скоро ще обявя подробности за тях“, заяви вътрешният министър.