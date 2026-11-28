Нови разкрития за блудствата в София. Още една жертва
Разследват четири престъпления, съобщи Иван Демерджиев в парламента
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Разследват четири престъпления, съобщи Иван Демерджиев в парламента
Ученички от спортното училище в София обвиниха треньора си Сексскандал разтресе спортна България. Столичната полиция проверява 65-годишния треньор по...
Перник. Полицаи от Перник задържаха непълнолетен за поредица от блудства. Това съобщиха от ОД на МВР-Перник и уточниха, че първоначално се самосезирал...