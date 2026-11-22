Двама криминално проявени са пътували в крадения автомобил, който предизвика полицейско преследване и катастрофа в центъра на София. Зад волана бил 29-годишен мъж, а с него пътувала 28-годишна жена. Шофьорът е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като пробата му за наркотични вещества е положителна. Това съобщи началникът на Пето районно управление към СДВР комисар Стефан Тотев.

Сигналът за автомобила постъпил в дежурния център на Столичната дирекция на вътрешните работи около обяд. Колата била обявена за противозаконно отнета от Областната дирекция на МВР – София.

След получаването на информацията полицейски екипи, включително служители на Специализираните полицейски сили и Жандармерията, установили автомобила и предприели проследяването му.

„Подаден е светлинен и звуков сигнал за спиране, но водачът не се подчини. Напротив, увеличил скоростта и продължил движението си през централната градска част. Преминал е през няколко натоварени кръстовища на червен сигнал, а впоследствие предизвика пътнотранспортно произшествие с наш служебен автомобил“, обясни комисар Тотев.

По думите му участието на служителите на Пето РУ в преследването е свързано с установяването и проследяването на автомобила, а сблъсъкът е бил предизвикан от водача на крадената кола.

И двамата пътуващи в автомобила са криминално проявени за престъпления против собствеността. Сред предишните им регистрации има кражби, грабежи и противозаконно отнемане на автомобили.

„Двамата са в близки отношения, доколкото ни е известно“, посочи още началникът на Пето РУ.

Проверката за употреба на наркотични вещества при 29-годишния водач е отчела положителен резултат.