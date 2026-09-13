Всичко за Патрулки

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Патрулките стават банкомати

Патрулките стават банкомати

ПОС терминални устройства да се монтират в патрулките на Пътна полиция. Това е поредното предложение за справяне с корупцията в КАТ след идеята унифор...

13 април | 5:00
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Две патрулки пазят "Левски"

Две патрулки пазят "Левски"

София. При изключителни мерки на сигурност премина възстановителната тренировка на "сините" днес часове след Вечното дерби, в което те записаха втора...

09 март | 12:59
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