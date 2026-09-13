Кошмар на Околовръстното, летят линейки и патрулки
Двамата са пострадалите - майка и син
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Двамата са пострадалите - майка и син
Над 100 души се млатят, почерня от полиция
Столичани твърдят, че се чули изстрели, МВР отрича
Кмет с тревожна информация
Уволнения текат в полицията. Проверяват камерите по Околовръстното
Изложи се на полицейски арест с дрога за стотици милиони долари, съобщи CNN
Автомобилите ще бъдат без маркировка
ПОС терминални устройства да се монтират в патрулките на Пътна полиция. Това е поредното предложение за справяне с корупцията в КАТ след идеята унифор...
Мобилни камери в цивилни полицейски коли ще могат в движение да снимат нарушителите на пътя. Това се предвижда в наредбата за използването на мобилнит...
София. 20 патрулни автомобила ще бъдат оборудвани с камери до Нова година. Това съобщи вътрешният министър Веселин Вучков пред Нова тв. "Когато пътен...
Благоевград. Полицейски патрули дебнат непрекъснато водачите по основните пътища в Пиринския край. Проведена е поредната специализирана полицейска опе...
София. При изключителни мерки на сигурност премина възстановителната тренировка на "сините" днес часове след Вечното дерби, в което те записаха втора...
София. "ГЕРБ прави избори с патрулки, а ние с хора", заяви червената депутатка Илияна Йотова по време на откриването на доброволческата акция "Заедно...