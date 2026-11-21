Мащабна международна операция доведе до разбиването на престъпна мрежа, заподозряна в трафик на жени от Румъния с цел сексуална експлоатация в девет европейски държави. При две координирани акции на 5 и 19 ноември са задържани 38 души, съобщиха от Европол.

В хода на разследването са идентифицирани над 70 жертви на трафик и 50 заподозрени. Според разследващите престъпната организация е била изградена на семеен принцип, разполагала е с добре организирана структура и е натрупала незаконни приходи за няколко милиона евро.

Разследването е започнало през ноември 2025 г. под ръководството на румънските власти и с подкрепата на Европол. В международното сътрудничество са се включили правоохранителните органи на Австрия, Германия, Ирландия и Великобритания, а в Букурещ е бил създаден специален координационен център.

Първата полицейска операция е проведена на 5 ноември на територията на Австрия, Германия и Румъния. Две седмици по-късно са последвали нови действия срещу предполагаеми членове на групата в Ирландия и Румъния. При двете акции са извършени общо 61 претърсвания в Румъния, Германия и Ирландия. Иззети са парични средства и луксозни автомобили, а на 51 потенциални жертви е осигурена защита.

Предполагаемите членове на престъпната организация, всички румънски граждани, са се насочвали към жени в уязвимо положение, използвайки т.нар. метод „lover boy“.

Схемата се основава на емоционална манипулация – извършителите печелят доверието на жените, създавайки у тях илюзията за романтична връзка. Впоследствие жертвите са принуждавани да проституират в чужбина. Според Европол жените са били сексуално експлоатирани в общо девет европейски държави, като основните направления на престъпната дейност са били Австрия, Германия, Ирландия и Великобритания.

Източник GlasNews