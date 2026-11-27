Министърът на вътрешните работи на Франция Лоран Нунес окачестви като "недопустими" инцидентите на "Стад Велодром" на мача между Олимпик Марсилия и Левски (1:0) в Лига Европа.

В пост в "Екс" той осъди насилието с най-голяма строгост и увери, че "отговорните за това ще отговарят за действията си".

"Сцените на сериозно насилие на "Стад Велодром", които се случиха вчера вечерта по време на мача между Олимпик Марсилия и Левски, са недопустими и аз ги осъждам с най-голяма строгост", заяви Нунес, цитиран от медията.

"Цялата светлина трябва да бъде насочена към обстоятелствата на това насилие и към поведението, което води към омраза. Действащите лица, от едната и другата страна, ще бъдат идентифицирани, задържани и ще отговарят за действията си", добави той. "Събирам днес властите и компетентните служби", каза още френският министър.

"Отново казвам: насилието, като подтикване към омраза и провокацията нямат място на нашите стадиони", подчерта Лоран Нунес.

По-рано през деня френският президент Еманюел Макрон също осъди с най-голяма строгост "Действията на насилие към българските привърженици".

По-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че е поискал спешен разговор с Лоран Нунес и уверения, че всички участници в нападението над българи в Марсилия ще бъдат установени и ще бъде направено необходимото те да получат заслужените наказания.

"Изисках и абсолютно цялата налична информация по случая през Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, както и през задграничния представител на МВР във Франция", посочи Демерджиев.