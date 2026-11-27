Румъния става военна сила на Балканите, купува най-доброто от "Райнметал"

От началото на войната в Украйна Румъния не спира да инвестира във военна техника и се превръща в една от най-високотехнологичните страни на Балканите, като пред нея е само Турция, твърдят експерти. Румънците вече изпреварват дори гърците по модерни системи.

Днес стана ясно, че румънското министерство на националната отбрана е поръчало още 66 бойни машини „Линкс" (Lynx) за около 738 млн. евро.

С новата поръчка Букурещ достига пълния обем от 298 машини по рамковото споразумение от май 2026 г. Първите 232 бяха поръчани при подписването му. Доставките трябва да започнат през 2028 г. и да приключат до 2030 г.

По-голямата част от доставките ще бъдат бойни машини на пехотата.

Останалите ще са бронирани минохвъргачки, командни машини и машини за медицинска евакуация.

Според медиите в северната ни съседка, новата техника ще е производство на немския концерн „Райнметал", който българите чакаме да открие заводи и на наша територия.

Общата стойност на договорите, сключени между Румъния и германския концерн „Райнметал“ през май 2026 г., достига 5,7 млрд. евро.

Освен бронирани машини те включват системи за противовъздушна отбрана, боеприпаси и четири военни кораба.

Сглобяването на новите бойни машини ще се извършва в румънския град Медиаш.

Германският концерн планира да инвестира няколкостотин милиона евро в производствени мощности в страната, да създаде хиляди работни места и да привлече над 200 подизпълнители.

По европейската програма за превъоръжаване SAFE Румъния разполага с финансиране в размер на 16,68 млрд. евро. От тях 12,48 млрд. евро са предназначени за придобиване на военно оборудване, а останалите 4,2 млрд. евро – за изграждане на инфраструктура с гражданско и военно предназначение.

През 2026 г. Букурещ отделя около 2,4% от брутния си вътрешен продукт за отбрана, като постепенно заменя остарялата съветска военна техника със съвременни западни системи.