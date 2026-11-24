Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев коментира ситуацията около планирания преди година завод на „Райнметал“ у нас. Той бе промотиран както от тогавашния президент Радев, така и от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов като и двамата се снимаха с директорите на немската компания и обявиха бъдещия завод като най-голямата инвестиция у нас.

В отговор на журналистически въпрос, министър Пулев заяви, че разговори има и те са конструктивни.

Преди дни делегация на компанията е посетила България, като са били разгледани различни локации в страната.

Пулев посочи, че България има сериозен дефицит в производството на барут и нужда от модернизация на капацитета си.

По думите му бъдещ завод на „Райнметал“ би допълнил националното производство и би покрил част от потребностите, без да има значително финансово отражение върху държавата.