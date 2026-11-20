Международната мрежа от независими комуникационни агенции United Partners Network (UPN), развивана от основаната в България United Partners, обяви ново стратегическо партньорство с германската PR агенция SGC. Споразумението, представено на 19 ноември в Хамбург, ще разшири възможностите на двете организации за съвместни международни проекти и комуникационни кампании. Сътрудничеството ще осигури на клиентите на UPN по-силно присъствие на германския пазар, а на SGC - достъп до партньорски агенции в Европа, Близкия изток, Африка, САЩ и Латинска Америка.

Нови възможности за международните компании

Партньорството е насочено към компании, които развиват дейност на различни пазари и се нуждаят от обща комуникационна стратегия, съобразена с особеностите на всяка държава. Двете агенции ще обединят международните контакти на UPN с опита на SGC в стратегическия PR, работата с медиите и комуникацията на потребителски и лайфстайл марки.

Основаната през 2010 г. в Хамбург от Юлиане Брос агенция SGC работи с международни компании като Barilla, Schwarzkopf, Tamaris и Otto Group. Услугите й включват корпоративен и продуктов PR, кампании в социалните мрежи, партньорства с инфлуенсъри и организиране на събития.

С присъединяването на германската агенция UPN разширява възможностите си да обслужва международни клиенти чрез местни специалисти, които познават съответната медийна и бизнес среда.

Мария Гергова-Бенгтссон: Независимостта е наше предимство

"Независими агенции, общи стандарти и истинско сътрудничество - това е основата на UPN, а партньорството ни със SGC затвърждава този подход", заяви Мария Гергова-Бенгтссон, основател и главен изпълнителен директор на United Partners и водеща фигура в международната мрежа.

Тя подчерта значението на автентичната комуникация във време, когато изкуственият интелект променя начина, по който компаниите създават и разпространяват съдържание.

"SGC следва отличителен подход, който става все по-ценен в днешната комуникационна среда, особено в ерата на изкуствения интелект - да създава комуникация според нуждите на клиентите, която достига до местните аудитории по автентичен и въздействащ начин и изгражда трайна разпознаваемост на това, зад което стои брандът", посочи Гергова-Бенгтссон.

Изкуственият интелект променя PR бизнеса

Основателят и главен изпълнителен директор на SGC Юлиане Брос определи присъединяването към United Partners Network като естествен етап от развитието на германската агенция.

"Нашите клиенти все по-често мислят отвъд националните граници, а днес успешната комуникация изисква както задълбочено познаване на местните пазари, така и реален международен обхват", заяви тя.

По думите й решаващо значение за партньорството е имала срещата на мрежата UPN Retreat 2026 в Барселона, където е открила общ стремеж към открито сътрудничество и взаимна подкрепа между независимите агенции.

"В същото време изкуственият интелект променя нашата индустрия. Вярвам, че водещи ще бъдат агенциите, които съчетават силни комуникационни умения с разумно използване на технологиите и надеждни партньорства. Радваме се, че ще споделяме опита си от германския пазар и ще се учим от партньорите си по света", допълни Брос.

Новото сътрудничество следва тенденцията все повече независими комуникационни агенции да създават международни партньорства, вместо да се присъединяват към големи холдингови структури. Този модел позволява на компаниите да използват специализиран опит на различни пазари, като запазват гъвкавостта и прекия контакт с местните си партньори.