Албена участва в международния туристически форум T2C – Tourism to Connect, който се проведе на 18 ноември 2026 г. в хотел Pullman Bucharest World Trade Center в Букурещ. Събитието предостави възможност за представяне на български дестинации и туристически продукти пред румънски туроператори, туристически агенции, медии и организатори на събития, както и за установяване на контакти в подготовката за сезон 2027.

Курортът беше представен от Красимира Стоянова, изпълнителен директор на „Албена тур“ и мениджър „Устойчиво развитие и зелен преход“ в „Албена“ АД. В основата на презентацията беше посланието „Повече от почивка. Място, което ни свързва“ – концепция за ваканция, която събира поколенията чрез общи занимания, активен начин на живот и пълноценно време заедно.

Албена представи съчетанието от семейна среда, спорт, уелнес, природа и развлечения на едно място. Акцент беше поставен върху възможностите родителите и децата да създават общи спомени, като съчетават почивката с движение, нови знания и опознаване на природата. Амбицията на курорта е да бъде водеща дестинация за семейна почивка на Черно море, където децата могат свободно да откриват света около себе си, а родителите да се чувстват уверени и спокойни.

Пред румънските партньори беше представен и разнообразният избор на настаняване – от тризвездни хотели в парковата зона през четиризвездни семейни и крайбрежни хотели до петзвездни комплекси на първа линия. Подходът позволява на семействата да избират ниво на комфорт според бюджета си, като се възползват от общите предимства на дестинацията.

Сред новостите са развитието на „Dino’s Town“, предстоящото откриване на интерактивната площадка Astronix и планираното разширение на аквапарк AquaMania с близо 6000 кв. м. Новите атракции ще обогатят възможностите за игра, активна почивка и споделени преживявания между родители и деца.

Сред природните ресурси, откроени в представянето, бяха близостта до резервата „Балтата“, шесткилометровата плажна ивица с ширина до 150 метра и плавно увеличаващата се дълбочина на морето. Албена разполага и с концесия за три минерални водоизточника с общ годишен капацитет от около 2 млн. куб. метра.

Минералната вода и възможностите за здравен и СПА туризъм заеха важно място в презентацията. Представени бяха дейността на „Медика Албена“ и използването на природния ресурс в лечебните програми и в басейните на комплекса.

Грижата за водата е част и от стратегията за устойчиво развитие на Албена. Сред представените мерки бяха контролът върху качеството ѝ, наблюдението в реално време на част от водните потоци и изграждането на чешми за безплатна питейна минерална вода с цел намаляване на употребата на пластмаса.

Албена презентира и условията си за спортни лагери, състезания, конгреси и корпоративни събития. Курортът предлага тенис център, три площадки за кросфит, три зони за йога, целогодишен полуолимпийски басейн и маршрути за пешеходни и велосипедни разходки. Опитът в домакинството на европейски и световни първенства допълва възможностите за организиране на международни спортни прояви. Представени бяха и варианти за събития с различен мащаб – от галавечеря за 1200 гости до частно празненство на плажа.

Програмата на T2C включваше презентации на 11 компании и дестинации и обособени места за бизнес срещи на 25 български участници. Форматът даде възможност за директен обмен на информация, представяне на предложенията за сезон 2027 и обсъждане на съвместни инициативи на българския и румънския пазар.

Форумът се реализира под егидата на Министерството на туризма на Република България и Посолството на Република България в Румъния. Организатор е специализираната туристическа медия Bgtourism.bg, част от „Роял Комюникейшън“ ЕООД. Инициативата е под мотото „България и Румъния – 20 години заедно в Европейския съюз. Заедно в туризма“, а следващото ѝ издание е планирано за 10 февруари 2027 г.