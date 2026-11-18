Строителните фирми може да се разделят с плащанията в брой. Народното събрание одобри на първо четене законови промени, според които разплащанията между възложители, изпълнители и подизпълнители в строителния сектор ще се извършват единствено по банков път.

Спорната разпоредба е включена в преходните и заключителните текстове на правителствен законопроект за изменение на Закона за хазарта. Предложението е на Министерството на финансите, а целта е да се ограничат недекларираните обороти в строителния бранш.

Забраната ще обхваща плащанията по договори за строителни и монтажни дейности, доставките на строителни материали, техника и оборудване, както и свързаните с тях услуги. Ограничението ще важи и за авансовите вноски и частичните плащания. Всички разплащания ще трябва да стават чрез банков превод или внасяне на средства по платежна сметка.

Въпреки че законопроектът получи подкрепа на първо четене, текстът предизвика критики и въпроси от няколко парламентарни групи. Сред основните възражения е защо толкова съществена промяна за строителния сектор се прокарва чрез законопроект, чийто основен предмет е регулирането на хазартната реклама.

Затягат и правилата за хазартната реклама

Парламентът прие на първо четене три законопроекта за промени в Закона за хазарта – на Министерския съвет, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. И трите предвиждат допълнителни ограничения върху рекламата на хазартни игри в обществените пространства, медиите и интернет.

От „Продължаваме промяната“ настояват за премахване на рекламата на хазарт по билбордове и фасади на сгради, както и за по-строги правила за разполагането на пунктове за залози в близост до училища, университети, читалища и студентски общежития.

Правителственият проект и този на „Демократична България“ предвиждат по-широки ограничения, включително за онлайн рекламата и продуктовото позициониране. В правителствения вариант са предвидени изключения за изписването на имената на хазартни оператори върху спортни съоръжения и екипите на спортисти. Заложено е и увеличаване на данъците и таксите за организаторите на хазартни игри.

Трудно спират рекламите в интернет

Председателят на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Константин Проданов обърна внимание на трудностите при ограничаването на хазартната реклама в интернет. Много сайтове използват международни дигитални платформи, които управляват рекламното съдържание.

Сформирана е работна група с участието на технически експерти, която трябва да предложи решения за прилагането на новите правила. Допълнително предизвикателство са нелегалните хазартни сайтове, които могат бързо да сменят интернет адресите си и да продължат да достигат до потребителите.

Трите законопроекта предстои да бъдат обсъдени и преработени между първо и второ четене. Тогава ще стане ясно и дали спорната забрана за плащанията в брой в строителството ще остане в окончателния текст. Към момента тя не е окончателно приета и не е влязла в сила.