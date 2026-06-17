Разкриха фрапантни нарушения в родното строителство, има загинали

Извънредни проверки на инспектори от ИА "Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ) разкриха фрапантни нарушения в строителния сектор извършиха.

В периода от 11 май до 29 май 2026 г. заради нарушения, които пряко застрашават живота и здравето на работещите, инспекторите по труда приложиха 209 пъти мярката спиране на строителни площадки, работни места, машини и съоръжения, съобщи България Он Еър.

Отстранени са 6 лица поради липса на правоспособност или неспазване на правилата за безопасна работа.

Превантивният характер на тази мярка води до предотвратяване на тежки трудови злополуки, а в някои случаи и спасява човешки живот.

Основният фокус при проверките бе върху осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строежите, в т.ч. тяхното обезопасяване с цел превенция на трудовия травматизъм, както и по спазване на нормативните изисквания по възникването на трудовите правоотношения на заварените в обектите лица.

В рамките на кампанията инспекторите по труда извършиха 1135 бр. проверки в цялата страна на обекти, в които се изпълняват строителни и монтажни работи. Общият брой на констатираните нарушения на трудовото законодателство е 5412 бр.

От тях 1281 бр. засягат осъществяването на трудовите правоотношения, в т.ч. по възникването, по заплащането на труда и по работното време. Установени са 179 работещи без трудов договор в сектора.

Нарушенията, отнасящи се до осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд са 4107 бр. Те засягат основно неосигурени безопасни условия на труд при работа на височина, непроведени инструктаж и обучение на работещите и неоценен риск при извършването на строително-монтажни работи.

За преустановяване на констатираните нарушения са приложени 5091 бр. принудителни административни мерки. Съставени са 521 актове за установяване на административно нарушение, като размерът на издадените наказателни постановления надхвърля 288 хил. евро.

Констатираните нарушения на трудовото законодателство са 17 392 бр. Установени са 631 работещи без трудов договор при общо 1554 души във всички икономически дейности. Спрените строителни площадки, работни места, машини и съоръжения са 486 бр., а отстранените поради липса на правоспособност или неспазване на правилата за безопасна работа лица са 39.

Най-често констатираните нарушения:

необезопасени стълбищни рамена и площадки;

конструктивни отвори – асансьорни шахти, прозорци и др.;

работа на необезопасени скелета;

непочистени работни площадки, създаващи риск от спъване, падане или удар от падащи предмети;

неизползване на предоставените лични предпазни средства.

Тези нарушения застрашават живота на работещите и създават предпоставки за тежки трудови злополуки, включително с фатален край.

От началото на годината до момента в ИА ГИТ са докладвани 44 инцидента на строителни площадки, от които 11 с фатален край. От тях 3 са вследствие на нетравматични увреждания.

Сектор строителство е акцент в контролната дейност на Главната инспекция по труда. Той е рисков както за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, така и заради използването на различни форми на недеклариран труд.

По проект BG05SFPR002-1.016 „Повишаване капацитета на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" за реализиране на контролната дейност на пазара на труда“ https://gli.government.bg/bg/taxonomy/term/558 предстои закупуването на дронове. Те ще подпомогнат инспекторите по труда при извършване на проверки на труднодостъпни места, в т.ч. и на строителни обекти.

По същия проект ще бъдат осигурени и професионални таблети за заснемане на фактическата обстановка по време на инспектиране на работните места.

При констатиране на нарушения, свързани с непосредствена опасност за живота и/или здравето на работещите, заснетият материал ще бъде изпращан веднага на хората, ръководещи проверяваното предприятие и на длъжностните лица, изпълняващи функциите на органи по безопасност и здраве при работа. Проектът се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“

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