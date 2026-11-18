Нова овощна градина с 80 дръвчета – ябълки, круши и череши, беше създадена в село Мирково по кампанията „Нашето зелено утре“ на Група ГЕОТЕХМИН. За нея ще се грижат учениците от Основно училище „Георги Бенковски“, които ще имат възможност да проследяват как растат дръвчетата и дават плод, както и да придобиват практически умения за отглеждането им.

Овощните видове са подбрани специално за климатичните условия и надморската височина в района. Градината е създадена върху общински терен, предоставен с решение на Общинския съвет в Мирково.

В засаждането се включиха изпълнителният директор на Геотехмин ООД Доминик Хамерс, директорът на Обогатителния комплекс на Елаците-Мед инж. Иван Кунчев, директор „Околна среда и води“ инж. Александър Григоров, служители на Геотехмин и Елаците-Мед, кметът на община Мирково Цветанка Йотина, заместник-кметът Велко Лисев, секретарят на общината Цвета Попова, директорът на училището Марианна Горгорова и ученици.

„Особено се радвам, че учениците са с нас днес, защото те ще имат грижата за тези дървета и ще имат възможност да виждат как растат и дават плод“, каза Доминик Хамерс. Той подчерта, че и през 2026 г. кампанията „Нашето зелено утре“ обединява осем общини в Софийска област в усилията за създаване на по-зелена и красива жизнена среда.

Кметът на Мирково Цветанка Йотина благодари на дружествата дарители – Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг, за последователната подкрепа за облагородяването на населените места. Тя изрази благодарност и към Общинския съвет в Мирково, който със свое решение е предоставил пространството за създаването на овощната градина.

Йотина подчерта, че подобни инициативи не само подобряват облика на населените места, но и допринасят за създаването на по-добри условия за живот, които да задържат младите хора в региона. „От днес нататък вие сте стопани на тази прекрасна градина“, обърна се тя към учениците.

Над 1400 дървета и храсти и повече от 3000 цветя през 2026 г.

С новата овощна градина в Мирково продължава поредицата от инициативи по „Нашето зелено утре“ през 2026 г. В общините Мирково, Чавдар, Челопеч, Копривщица, Пирдоп, Антон и Етрополе са засадени общо около 1400 дървета и храсти и над 3000 цветя.

С подкрепата на компаниите от Група ГЕОТЕХМИН се обновяват паркове, градини, междублокови пространства и други обществени терени. Част от общините насочват средства и към техника за поддържане на зелените площи.

В инициативите активно участват представители на ръководствата на компаниите, кметове, общински служители, учители, ученици, деца. Така кампанията не само допринася за облагородяването на населените места, но и насърчава ангажираността на местните общности с опазването и поддържането на зелените пространства.

От залесяване на горски терени до облагородяване на населените места

„Нашето зелено утре“ започва през 2011 г. като инициатива за залесяване на горски терени. От 2020 г. обхватът ѝ се разширява към подобряване на градската среда в осем общини – Етрополе, Мирково, Чавдар, Челопеч, Златица, Пирдоп, Антон и Копривщица.

От 2020 г. до началото на кампанията през 2026 г. по програмата са засадени над 7800 дървета и храсти и повече от 5000 цветя. Създадени и обновени са зелени площи в паркове, градини, междублокови пространства, детски площадки и други обществени места.

Кампанията „Нашето зелено утре“ се реализира в рамките на Благотворителна програма „Българските добродетели“, създадена по идея на проф. дтн инж. Цоло Вутов. Средствата се осигуряват от четири дружества от Група ГЕОТЕХМИН – Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД.

През годините инициативата се утвърждава като пример за дългосрочно партньорство между бизнеса и местната власт, в което все по-активно се включват и младите хора. С подкрепата на „Нашето зелено утре“ овощни градини са създадени в Челопеч и Мирково, като грижата за тях е поверена на учениците от местните училища. Така децата не само придобиват практически умения за отглеждане на дръвчетата, но и се учат на отговорност към природата и средата, в която живеят.



