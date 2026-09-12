130 дръвчета засадиха в Казанлък в Седмицата на гората
Инициативата бе с цел да подобри градската среда, да увеличи зелените площи и да допринесе за по-чист и здравословен въздух
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Инициативата бе с цел да подобри градската среда, да увеличи зелените площи и да допринесе за по-чист и здравословен въздух
Банката дари 20 000 лева за възстановяването на засегната от пожарите зона
Целта е да се засадят 3 милиона дървета
Общинската организация на ВМРО-БНД в Стара Загора дава началото на кампанията „Зеленото е родолюбие“ като подарява 80 дръвчета на училища и детски...
"Осигурен е парцел и подготвени дупки за засаждането им на площ около 1 дка в парк „Загорка“,
С редица мероприятия и инициативи от днес започва "Седмицата на гората". България се включва в световното й отбелязване за 91 път. Старт на инициатив...
Три села се сдобиха с нови дръвчета. Това стана благодарение на служителите на Държавно горско стопанство – Струмяни. По този начин общинският център...
Специалистите съветват да купуваме само легално отсечени дръвчета Купуваме все повече живи елхички за Коледа. Само за миналата година броят на продад...
Зам.-председателят на ГЕРб засади върба зад храма на Ванга Искаме младите хора да останат в България, за да могат да се реализират. Това каза заместн...
Старозагорци с интерес разглеждат фото-документалната изложба
Сто и двайсет дръвчета ще бъдат засадени символично в старозагорското Аязмо по случай знаменателната годишнина на прочутия парк, съобщиха от старозаго...
Благоевград. Не повече от 10 000 отсечени коледни елхи ще предложи на пазара тази година Югозападно държавно предприятие – Благоевград. Миналата годин...
Банско. Над 150 дръвчета бяха засадени в Банско в началото на пролетта. С това стартира озеленителната кампания през тази година. Нови цветя вече има...
Лидерът на ББЦ засади дръвчета в "Люлин"