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Три села със 700 нови дръвчета

Три села със 700 нови дръвчета

Три села се сдобиха с нови дръвчета. Това стана благодарение на служителите на Държавно горско стопанство – Струмяни. По този начин общинският център...

18 март | 16:01
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