130 дръвчета засадиха в Казанлък в Седмицата на гората

Във връзка със Седмицата на гората, по инициатива на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова, бе реализирана кампания по залесяване на територията на града.



На общо 19 локации бяха засадени 130 броя дървета от вида Чинар (Platanus) с височина 3–4 метра. Засаждането бе извършено от 44 служители на Общинска администрация – Казанлък.



Инициативата бе с цел да подобри градската среда, да увеличи зелените площи и да допринесе за по-чист и здравословен въздух за жителите на града.



Общата отговорност на местната власт и гражданите към околната среда е ключова за подобряването ѝ и молим жителите да бъдат съпричастни с опазването на дърветата.





