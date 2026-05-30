Казанлък вече има една от най-модерните мобилни сцени в България

В центъра на Казанлък вече се издига една от най-модерните мобилни сцени в България. Внушителното съоръжение впечатлява с мащаба и визията си.



Придобиването на сцената е част от стремежа на Община Казанлък да осигури съвременни условия за провеждането на концерти, фестивали и културни събития от национален и международен мащаб. Тук се провеждат едни от най-разпознаваемите в България, които ежегодно привличат десетки хиляди посетители от страната и чужбина.



Любопитно за сцената е, че разполага със 120 кв. м сценична площ и има над 9 метра височина, което се равнява на триетажна сграда.



Сцената е оборудвана с модерно сценично осветление и професионално озвучаване, отговарящи на високите съвременни стандарти.



Благодарение на мобилната си конструкция тя може да бъде изграждана на различни локации в общината.



Сцената и озвучаването са закупени със средства от проект "Устойчив социално-икономически растеж, подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона".





