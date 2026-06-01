Усмивки, игри и незабравими емоции изпълниха парк “Розариум“ в Деня на детето

Днес парк „Розариум“ в Казанлък се превърна в пространство на детско щастие, където стотици деца и техните семейства отпразнуваха Международния ден на детето с много музика, игри, изненади и усмивки.

Празничната програма бе подарък от кмета на Община Казанлък Галина Стоянова към малчуганите и предложи разнообразни забавления и активности, които превърнаха деня в незабравимо преживяване за най-малките жители и гости на града.

Специален гост на събитието бе обичаната изпълнителка Светла Иванова, която зареди публиката с енергия, позитивно настроение и музикални емоции. Нейното завръщане в родния Казанлък бе посрещнато с бурни аплодисменти и много усмивки.

През целия ден децата ще се включат в различни творчески и развлекателни занимания – изработване на красиви сувенири в работилничката „Розови вълшебства“, рисуване на лица, забавления с балони и множество игри и предизвикателства.

Особен интерес предизвикаха атракциите и анимациите на „Щуроленд“, чиито аниматори създадоха истински празник, изпълнен със смях, танци и незабравими моменти. Благодарение на тях паркът се превърна в сцена на щури приключения, цветни емоции и детско въображение.

Малчуганите имаха възможност да се преобразят с помощта на професионални фризьори и художници, а мнозина се включиха и в различните спортни и забавни активности, организирани специално за празника.

Кулминация на днешния ден ще бъде спектакълът „Принцеси на розата“ в 19 часа в Дом на културата „Арсенал“, който ще пренесе децата в приказен свят, изпълнен с магия и вълшебство.

Празникът още веднъж показа, че когато институции, артисти и организатори обединят усилия, могат да подарят на децата не просто събитие, а спомен, който ще остане дълго в сърцата им.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com