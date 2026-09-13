Усмивки, игри и незабравими емоции изпълниха парк “Розариум“ в Деня на детето
През целия ден децата ще се включат в различни творчески и развлекателни занимания
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През целия ден децата ще се включат в различни творчески и развлекателни занимания
Най- подходящо място за подобен вид културни инициативи
С тези нови приказни фигури парк "Розариум“ става още по-приветлив и оживен
Днес Казанлък посрещна участниците от глобалната щафета "Пробег на мира"
На откритата сцена в парк “Розариум” се проведе концерт на “Академия Роза” за 4-та година
На всички жители и гости припомняме, че предстоят “Тракийските празници”
Детското съоръжение ще очаква малчуганите още от празничния 31-ви май
Казанлък. Двата емблематични парка на Казанлък „Розариум" и „Тюлбето" ще бъдат изцяло обновени. Това съобщиха от пресцентъра на общината. Реконструкц...