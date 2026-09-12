Усмивки, игри и незабравими емоции изпълниха парк “Розариум“ в Деня на детето
През целия ден децата ще се включат в различни творчески и развлекателни занимания
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През целия ден децата ще се включат в различни творчески и развлекателни занимания
Инициативата акцентира върху приемственост между поколенията
Детското съоръжение ще очаква малчуганите още от празничния 31-ви май
В неделя децата от SOS семейството на Мтел празнуваха на детско парти по случай Деня на детето. Компанията традиционно организира празника за децата....