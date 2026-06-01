Бургас събира литературния дух на Черноморския регион

От 5 до 8 юни Бургас ще бъде домакин на третото издание на Черноморския международен литературен фестивал – едно от най-значимите литературни събития в региона, което събира писатели, преводачи, издатели, литературни агенти и читатели от България, Турция, Грузия, Украйна и Румъния.

В продължение на три дни градът ще се превърне в пространство за срещи между литератури, култури и идеи чрез дискусии, литературни четения, професионални панели и срещи с автори. Форумът затвърждава ролята на Бургас като ключов център за международен културен обмен – мисия, която пряко подкрепя кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2032.

Тазгодишното издание поставя специален акцент върху свободата на словото, международното сътрудничество и бъдещето на литературата в Черноморския регион. Темата на фестивала е „Черно море говори езика на свободата“ – послание за силата на литературата да преодолява граници, да създава емпатия и да свързва хората във времена на разделение и несигурност.

Сред специалните гости на фестивала са едни от най-разпознаваемите имена в световното книгоиздаване и съвременната литература. В Бургас пристигат американската писателка Елизабет Костова – създател на Фондация „Елизабет Костова“ за творческо писане, легендарният литературен скаут Кукла Маклехоуз, основателка на London Literary Scouting и издател на Open Borders Publishing, както и Катарина Раабе – редактор в престижното германско издателство Suhrkamp.

Сред международните гости са още Джесика Зангър – президент на Freedom to Publish Committee към Международната асоциация на издателите, Гванца Жобава – президент на Международната асоциация на издателите, американският писател и редактор Джеремая Чембърлин, както и писателката Натали Бакопулос.

Фестивалът ще срещне публиката и с някои от най-значимите съвременни автори от Европа и Черноморския регион. Сред тях са Андрей Курков – най-превежданият украински писател и двукратен номиниран за Booker International, турският автор Ахмет Юмит – един от най-четените и превеждани съвременни турски писатели, както и Теодора Димова, Рене Карабаш, Мария Касимова-Моасе, Галин Никифоров, Николай Терзийски и Владимир Полеганов.

В програмата участват още Елена Владареану, Маряна Савка, Остап Украинец и Роман Буданов от Украйна, Екатерине Тогонидзе, Саломе Бенидзе, Елза Гургенидзе и Ека Кеванишвили от Грузия, както и Фират Сунел, Фатих Ердоан и Тарък Туфан от Турция.

Дворът на Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“ ще се превърне в сцена за литературни четения и дискусии с международно участие, а през уикенда читателите ще могат да се срещнат лично с авторите в Дома на писателя в Бургас.

Черноморският международен литературен фестивал продължава да развива своята роля като мост между езици, общности и творчески практики – отворена платформа, в която литературата среща превода, издателските иновации и новите публики.

Фестивалът е част от Националния културен календар на Министерството на културата.

