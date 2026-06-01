Дръзки, млади и виртуозни: Биг бендът на Музикалната академия закрива „Цветовете на джаза“ 2026

Последният фестивален акорд на петото издание на „Цветовете на джаза“ 2026 обещава да бъде запомнен с младежката енергия, изключителен професионализъм и споделена любов към най-богатата форма на джаза. На 6 юни (събота) от 20.00 часа сцената на Античен форумен комплекс „Августа Траяна“ ще бъде завладяна от един оркестър, който е вечно млад по възраст и дух – Биг бендът към катедра „Поп и джаз изкуство“ на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, воден от харизматичния тромпетист, композитор и диригент доц. д-р Михаил Йосифов.

С дързост, любопитство и неподправен плам, студентите от най-старото висше музикално училище в България ще се гмурнат в дълбоките води на суинга и модерния джаз, за ​​да докажат на публиката, че джазът на бъдещето на България се случва тук и сега.

Какво трябва да знаем за тях?

Бигбендът е основан в началото на 80-те години на XX век към Естрадния отдел на Консерваторията (днес катедра „Поп и джаз изкуство“ при Вокалния факултет на НМА „Проф. Панчо Владигеров“) и първите ръководители са Георги Ганев и Йонко Татаров. Следват доц. Красимира Магнева, доц. Томи Димчев, доц. Ясен Обретенов и настоящият ръководител и диригент е доц. д-р Михаил Йосифов.

В различни състави през годините Биг бендът, ръководен от тромпетиста и композитор доц. д-р Михаил Йосифов, има многобройни участия, сред които концерти за откриване на две от изданията на фестивала „A to JazZ“ (2017 и 2019), концерт в рамките на Шестото издание на „Music Elevator“ през 2021 г. – инициатива, създадена да подкрепя съвременната българска музикална сцена.

С богатите си, интригуващи меломаните програми, Биг бендът се включва в честването на 100-годишнината на Националната музикална академия (2021), а три поредни години ръководството на Националния дворец на културата кани джазмените да участват в Новогодишния музикален фестивал, препълвайки залите на един от най-престижните родни музикални форуми. През 2022 г. гостува на НДК с концерта „Let It Snow“, заедно със Студентския струнен оркестър с диригент Райчо Христов, а през 2023 г. специални гости на Бенда за Хилда Казасян, Христо Йоцов и Иван Стоянов. По повод този концерт (17.12.2023 г.) проф. д-р Момчил Георгиев пише коментар за портал „Култура“, озаглавявайки го „Джаз бъдещето днес“: „Смислен, зареждащ, репертоарно брилянтен и великолепно изпълнен... Заслужава голямо признание и фактът, че в основата на успеха на този висококачествен и надхвърлящ нивото на студентската изява Биг бенд са отдадеността и моженето на основния му мотор Михаил Йосифов, с не дотам познатите на многобройните му почитатели характеристики на обичан педагог и организатор“. Поканите към Биг бенда не спират и развивайки таланта си музикантите се включват в изданията на НМФ и през 2024 г. с гости Еделина Кънева и Орлин Горанов. През същата година свирят на сцената на Скопската филхармония, а през 2025-а покоряват сцената на Мартенски музикални дни. На 1 юли младите джаз музиканти на България бяха на една сцена с елита на световния джаз – Оркестърът на Дюк Елингтън гостува на столицата ни с грандиозен концерт, озаглавен „Джаз на поколенията“.

В репертоара си съставът включва освен световните джаз стандарти, виртуозни и блестящи бендови пиеси като тези на Джо Завинул и Бъди Рич, творби на българските поп и джаз класици.

Община Стара Загора и ОП „Арт сцена – Стара Загора“ напомнят, че входът за събитието е свободен.

Пълната програма на фестивала може да откриете на: https://jazz.starazagora.bg/ .

