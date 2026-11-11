МЕСОМАНИЯ 2026 отвори врати за своето 33-то издание в Интер Експо Център. Традиции, иновации и вкус - това са трите стълба, които обединиха 95 компании, амбицирани да покажат най-доброто от българската месопреработвателна индустрия. До 14 ноември изложението ще събере на едно място утвърдени български производители, автентични месни деликатеси, нови кулинарни предложения и технологии, които очертават бъдещето на сектора.

На площ от над 2000 кв. м в зали 1 и 2 на изложбения комплекс ви очакват четири дни, изпълнени с вкусове, срещи и нови открития. Организатор на МЕСОМАНИЯ 2026 е Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ) с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.

Българските месни продукти имат вкус, който заслужава да бъде опитан

От майсторски приготвените сурово-сушени деликатеси и традиционните колбаси до съвременни месни специалитети и нови продуктови серии – МЕСОМАНИЯ е мястото, на което богатството на българското производство може да бъде открито отблизо. Посетителите имат възможност да се срещнат с хората зад любимите си продукти, да опознаят нови производители и да открият как традиционните рецепти продължават да се развиват и да намират място на съвременната трапеза.

Наред с големите месопреработвателни компании, специално място на МЕСОМАНИЯ 2026 имат микро-, малките и средните предприятия, които пазят местните традиции, развиват автентични рецепти и доказват, че качеството и предприемаческият дух вървят ръка за ръка.

Богатството на българското месопреработвателно производство ще представят „Актуал“ от Силистра, „Алфа Фарм“ – Сливен, „Биляна Мес“ от Българско Сливово, „Бозмов“ от Русе, „Вланел“ и „Сами М“ от Перник, „Джъз Бъз“ от Варна, „Евромекс“ от с. Дълбок дол, „Еко Мес“ от с. Величково, „Енола Мес“ и „Ескейп“ от Търговище, „Малевентум“ от София, „О Скари“ и „Плевен Мес“ от Плевен, както и Свинекомплекс „Голямо Враново“ от едноименното русенско село.

Със силно присъствие се отличават и производителите от Еленския Балкан – „Вълчовци“, „Елена Еко Мес“ и „Еленски балканджии“, които носят духа и характерните вкусове на региона.

За първи път тази година към изложението се присъединяват и „Велико“ от с. Козлодуйци, област Добрич, и „Йоги Мес“ от Бургас, които ще представят своите продукти пред професионалната аудитория и посетителите на МЕСОМАНИЯ.

И тази година с колективен щанд участват членовете на Сдружение „Традиционни сурово-сушени месни продукти“, които се приели за своя мисия съхраняването на автентичния български вкус.

От майсторската рецепта до изкуствения интелект

МЕСОМАНИЯ 2026 не е само вкусни продукти, а и поглед зад кулисите на една индустрия, в която роботизацията, автоматизацията и изкуственият интелект все по-активно променят начина, по който се произвежда храната. Изложителите представят модерни машини и производствени линии, автоматизирани системи за обработка и съхранение на месо, решения за опаковане, етикетиране и проследимост на продуктите.

Все по-голямо значение придобиват и възможностите на изкуствения интелект – от разпознаване и сортиране на продукти чрез компютърно зрение до контрол на качеството, прогнозиране на производствени процеси и оптимизиране на ресурсите. Технологии, които доскоро изглеждаха като част от далечното бъдеще, вече намират реални приложения в хранително-вкусовата промишленост.

„Българската месопреработвателна индустрия има с какво да се гордее. Въпреки икономическите предизвикателства браншът демонстрира гъвканост и устойчивост, които много сектори не успяват да постигнат, но растящите производствени разходи оказват сериозен натиск върху предприятията“, каза Атанас Урджанов, председател на УС на Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ). Той посочи рекордните цени на електроенергията, поскъпването на природния газ с 32% и високите разходи за транспорт и логистика като основни проблеми. „Настояваме за ежемесечно изплащане на енергийните компенсации, каквито в момента липсват, облекчаване на процедурите за наемане на работници от трети страни и засилен контрол върху сивия сектор, който създава нелоялна конкуренция. Въпреки всички трудности българските месопреработватели продължават да работят, да поддържат високи стандарти за качество и безопасност и да развиват нови продукти”, подчерта Атанас Урджанов.

На МЕСОМАНИЯ посетителите могат да открият както традиционни специалитети, така и иновативни продукти, включително произведени по утвърдения стандарт „Стара планина“ и специално разработени за деца храни с намалено съдържание на сол и мазнини, допълни изпълнителният директор на АМБ д-р Диляна Попова. Тя посочи, че зад продуктите, които познаваме и обичаме да слагаме на трапезата си, стоят модерни предприятия, сериозни инвестиции, високи стандарти за безопасност и много професионализъм, които заслужават уважението и на професионалистите, и на потребителите. “Затова каним всички да дойдат, да опитат и да изберат българското“, сатегорична бе д-р Диляна Попова.

Пет изложения. Над 900 бранда. Една голяма среща с хранително-вкусовата индустрия

МЕСОМАНИЯ 2026 е част от едно от най-мащабното събитие за хранително-вкусовата индустрия в региона. Паралелно с нея се провеждат още четири специализирани изложения – Интерфуд & Дринк, Пътят на млякото, Булпек и Wine & Spirits Show.

Над 520 изложители от 21 държави и повече от 900 бранда превърнаха петте изложбени зали на Интер Експо Център в пространство за кулинарни открития, бизнес партньорства и срещи с най-новите тенденции в производството на храни и напитки.

Миналогодишното издание привлече над 23 000 посетители и специалисти, а засиленият интерес на компаниите към тазгодишното участие обещава още по-успешно изложение.

За професионалистите МЕСОМАНИЯ е възможност за нови партньорства, бизнес контакти и запознаване с най-новите технологични решения. За любителите на добрата храна е шанс да открият нови продукти, да срещнат производителите и да се убедят, че най-хубавите вкусове се откриват на живо.