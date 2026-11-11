Алибегов с нова драматична изповед за кръчмите

"На хората парите вече не им стигат. При нас отдавна няма служители на минимална работна заплата. На служителите ни им вдигат наемите, разходите нарастват всеки месец.“ Това заяви председателят на Българската асоциация на заведенията (БАЗ) Ричард Алибегов в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му проблемът вече не е единствено в размера на възнагражденията, а в непрекъснатото поскъпване на живота, което изпреварва ръста на доходите. Той предупреди, че увеличаващите се разходи за наеми, електроенергия и природен газ поставят под сериозен натиск както домакинствата, така и бизнеса.

Коментарът му идва на фона на проекта за държавния бюджет за 2027 г., който предвижда по-високи доходи, мерки за ограничаване на разходите и въвеждане на данък върху свръхпечалбите в определени сектори.

Според Алибегов въвеждането на подобен данък неминуемо ще се отрази върху крайните потребители, тъй като засегнатите компании ще се опитат да компенсират допълнителните си разходи чрез повишаване на цените.

"Автоматично този данък "свръхпечалба“ секторите ще го разпределят надолу към потребителите.

Банките ще вдигнат веднага таксите. Ще рефлектира върху всички бизнеси. Откакто е започнала приказката за бюджета, има над 30% вдигане на наемите. Догодина ще ги вдигнат още веднъж. Газът се е увеличил, електроенергията се е увеличила – очаква се да е 2,5 до 3 пъти повече“, заяви той.

Председателят на БАЗ изрази притеснение и от неяснотите около обхвата на новия данък.

"Данък "свръхпечалба“ беше само за банки и финансови институции, но вчера излезе новина, че и други сектори, които търгуват с храни и имат повече от 4 обекта, ще влязат във въпросния данък.

Опасна става ножицата кои други сектори влизат“,

коментира Алибегов в предаването "България сутрин“.

Той подчерта, че продължава да липсва яснота и относно компенсациите за бизнеса заради високите цени на енергията. Запитан какво очаква от държавата в тази посока, Алибегов отговори, че секторът вече почти не разчита на допълнителна подкрепа.

Друг основен въпрос, който председателят на БАЗ постави, е различното данъчно третиране на ресторантите в хотелите и самостоятелните заведения.

По думите му ресторантите, които са част от хотели и попадат в обхвата на намалената ставка, се ползват с 9% ДДС, докато останалите заведения работят при стандартна ставка от 20%.

"Когато толкова няма пари в държавата, дайте поне да спазваме търговска лоялност и да уеднаквим условията, при които правим бизнес. Хотелиерството е на 9% от 14 години, хотелите не са станали по-евтини. Имаме ресторанти в хотелите, които са на 9%. Ресторантите отвън са на 20% ДДС. Продават едно и също. Да направим 20% ставката и за ресторантите в хотелите“, призова той.

Алибегов изрази мнение, че липсата на промяна е свързана и с интересите на представители на политическите среди, като заяви, че според него повече политици притежават хотели, отколкото ресторанти.

Председателят на БАЗ отново акцентира върху финансовите затруднения, пред които са изправени работещите в сектора. Според него дори възнагражденията, които надвишават минималната работна заплата, вече не са достатъчни, за да компенсират поскъпването на основните разходи.

Той допълни, че

заведенията от години работят при засилен данъчен контрол,

като касовите апарати и ПОС терминалите им са свързани в реално време с Националната агенция за приходите. Тази практика съществува от седем-осем години, поради което секторът вече функционира при висока степен на отчетност пред приходната администрация.