В Европа поискаха радикална промяна с тези коли

Европейската организация за транспорт и околна среда (T&E) предложи радикална мярка за plug-in хибридите – капацитетът на резервоарите им за гориво да бъде ограничен до максимум 15 литра. Причината за това са данни на Европейската агенция за околна среда от 220 000 автомобила, които показват, че реалните емисии на CO2 при тези коли (145 г/км) са близо шест пъти по-високи от официално декларираните (24 г/км). Основният проблем е, че шофьорите масово не ги зареждат с ток и електрическото шофиране прави едва 27% от общия им пробег.

Идеята на T&E е бензинът да служи само като краен резерв, а автомобилите да разполагат с поне 200 км реален пробег на ток, бързо DC зареждане (над 100 kW) и трикратно по-мощен електродвигател спрямо този с вътрешно горене.

Автомобилната индустрия посреща предложението с остър скептицизъм, определяйки го като прекомерна регулаторна намеса. Производителите изтъкват, че технологиите вече напредват бързо под натиска на настоящите правила на ЕС – пример за това е новият Volkswagen Tiguan eHybrid с 119 км пробег на ток спрямо 55 км при предишното поколение. От T&E обаче предупреждават, че без промяна в методологията разминаването с реалните емисии ще продължи да се задълбочава.