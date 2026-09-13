Най-масовото гориво у нас удари шофьорите с двуцифрен скок
Дизелът поскъпна със 17,33 на сто само за месец, а един резервоар вече излиза с 13 евро повече
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Дизелът поскъпна със 17,33 на сто само за месец, а един резервоар вече излиза с 13 евро повече
Какви са опасностите
Гигантът General Motors предупреди шофьорите
Очаква се помощта от 25 ст. да бъде спряна от 1 декември
Това може да попречи на нормалното функциониране на вентилационната система вътре в резервоара.
София. Два нелегални подземни резервоара с 4 тона дизел и нелегална бензиноколонка, свързана с тях, разкри мобилна митническа група в бензиностанция в...
Триполи. Либия поиска международно сътрудничество за прекратяването на пожар в петролен резервоар в столицата Триполи, който е предизвикан от ракетен...