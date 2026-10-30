Обрат във "Фолксваген"! Решението за "Голф"

Кризата в германския гигант Volkswagen засяга един от най-значимите му бъдещи проекти. Концернът временно преустановява развойните дейности по изцяло електрическия Golf в централата си във Волфсбург заради засилените мерки за съкращаване на разходите, съобщава Reuters.

Решението идва на фона на отчитането на най-голямата тримесечна загуба за VW от повече от десетилетие и планове за закриване на до четири завода в Германия и съкращаване на близо 100 000 работни места.

„Знам какво означава Golf за Volkswagen и за Волфсбург, затова това решение наистина не беше лесно. В момента обаче компанията просто не може да си позволи тази работа“, заявява Томас Шефер, главен изпълнителен директор на марките за масовия пазар в групата, в служебна бележка до служителите.

Напрежение във Волфсбург и социален взрив

Заводът в Долна Саксония изостава с 300 милиона евро от целта си за оптимизация на разходите. Макар че самият комплекс във Волфсбург засега е защитен от затваряне, натискът за икономии върху германските подразделения е огромен.

Синдикатът IG Metall вече обмисля организирането на масови стачки от 1 януари. Напрежението сред работниците допълнително се нажежи от новината, че дъщерната марка Audi ще инвестира 4 милиарда долара в нов завод в САЩ – ход, обявен по време на събитие на американския президент Доналд Тръмп, още преди да бъде официално одобрен от Управителния съвет.

Какво следва за електрическия Golf?

От Работническия съвет на Volkswagen увериха, че замразяването на развойните разходи няма да забави дебюта на електрическия Golf и изоставането ще бъде наваксано. Те обаче признават, че стъпката е ясен показател за тежкото финансово състояние на автомобилния гигант.

Електрическият Golf е ключов модел, планиран върху новата универсална платформа SSP (Scalable Systems Platform). Нейната цел е драстично да свали производствените разходи и да помогне на Volkswagen да удържи на натиска от експанзията на китайските електромобили в Европа. Въвеждането на платформата обаче вече беше отложено от първоначалния си срок през 2026 година.