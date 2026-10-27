Обявиха важна дата за всички шофьори. Пълна промяна с книжките

Европейският съюз подготвя пълна цифровизация на шофьорските книжки с цел да улесни гражданите при пътуване и да модернизира административните услуги. Новият дигитален формат се очаква да стане стандарт по подразбиране около април 2031 г., а крайната цел е до 19 януари 2033 г. свидетелствата за управление на всички шофьори в ЕС да бъдат напълно обновени.

Дигиталната книжка няма да бъде задължителна в електронен вариант - всеки водач ще има право да избере дали да я съхранява в телефона си или да разполага с традиционния пластмасов документ.

Според техническото ръководство на Европейската комисия електронната книжка ще представлява защитен файл с електронен подпис от издаващия орган. Документът ще се съхранява в цифровия портфейл за самоличност (EU Digital Identity Wallet), който всяка държава членка трябва да осигури до края на 2026 г. В него гражданите ще могат да пазят също лични карти, дипломи и други важни документи за сигурна онлайн идентификация и електронни подписи.

Преходът ще се извършва поетапно, като страните в ЕС ще изградят съвместими цифрови системи, за да позволят бързи и лесни проверки от пътните власти във всички държави членки.