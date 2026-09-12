Пътищата ни стават умни! Изкуствен интелект, сензори и Дигитално ядро поемат контрола
МТС и МВР представиха цялостна национална реформа за управление на трафика и пътната безопасност
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МТС и МВР представиха цялостна национална реформа за управление на трафика и пътната безопасност
Кандидатът на „Прогресивна България“ беше избран със 120 гласа и влиза в Касата със заявка за електронен контрол, повече профилактика и по-малко админ...
Общината поставя човека, обществения интерес и защитата на основните права на фокус
Експертите говорят
Новата система ще позволява проследяване на обществените поръчки
Студентите ще следят статуса си в реално време, университетите получават свобода за внедряване
Вече няма да е нужно да чакате на опашки за уверения и академични справки
Браншът алармира за сериозен риск пациентите да останат без лекарства заради ново задължително изискване
Дигиталната реформа на градската мобилност отваря път към по-прозрачно и умно управление
Над 70% от фирмите в логистичния сектор използват комплексни дигитални решения
През предходната година ОББ затвърждава водещата си позиция в областта на дигитализацията
Проект „Представяне на Беловската раннохристиянска базилика и крепостта Цепина в дигитална среда“
Дошло е време за Агенция и национална стратегия за културно наследство
Едно министерство сложи край на хартиените документи
С новото партньорство УниКредит затвърждава ангажимента си към иновациите и дигитализацията
Министър Силви Кирилов даде разяснения
Използването на електронни разплащания в България е значително под средното за Европейския съюз
Столичният общински съвет утвърди смените на последната си сесия
Ресурсът за нова програма за енергийна ефективност е осигурен, но правилата, по които ще използва, тепърва ще се изясняват
Отличието бе връчено на церемония на “Банкер на годината”