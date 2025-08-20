Легендарна родопска крепост оживява в музей

Легендарната родопска крепост Цепина оживява в РИМ-Пазарджик

В края на 2024 г. Регионален исторически музей – Пазарджик спечели финансова подкрепа от Национален фонд „Култура“ в размер на 39 000 лв. по програма „Културно наследство“ 2024 за реализирането на проект „Представяне на Беловската раннохристиянска базилика и крепостта Цепина в дигитална среда“.

Проектът на РИМ-Пазарджик

Чрез проекта дигитално се възстановяват и популяризират два от малкото запазени представители на средновековното културно-историческо наследство на територията на област Пазарджик. На 1,5 км от село Голямо Белово стърчат внушителните останки на една от най-интересните раннохристиянски базилики, строени на територията на Тракия, известна в науката като Беловската базилика, а сред местното население като църквата „Св. Спас“.

Използваната строителна техника и особеностите в архитектурния ѝ план датират паметника към края на V в. и началото на VI в.

Непристъпната крепост

Цепина е била една от най-известните и непристъпни родопски крепости, значителен политически и административен център на Западните Родопи и Чепинския край през XII–XIV в., когато е важен административен, стопански, културен, духовен и търговски център – феодално владение.

В този период Цепина се превръща в столица на деспот Алексий Слав, родственик на управляващата българска династия Асеневци. Крепостта е играла важна роля в борбите между българи и византийци.

Средновековното наследство

Интерактивната дигитална реконструкция представя изключително значимо за Средновековието наследство и ще допринесе за духовно обогатяване на всеки, който се докосне до него.

Създадените нови продукти се предвижда да окажат въздействие върху представители от различни възрастови групи – деца, ученици, студенти, възрастни и чужденци, както и от специалисти.

Културното наследство се "съживява"

И от двете културно-исторически ценности в момента могат да се видят само внушителни останки. С изпълнение на проектните дейности културното наследство се „съживява“ и ще взаимодейства с публиката по най-ефективния начин, за да предизвика и задържи интереса на посетителя, показвайки своя автентичен облик.

По проекта са създадени интерактивни приложения за представяне на Беловската раннохристиянска базилика и крепостта Цепина, които могат да бъдат видени в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик.





